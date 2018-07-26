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الخميس، 26 يوليه 2018 05:08 م
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سعر اليورو اليوم الخميس 26-7-2018 وتباين العملة الأوروبية

الخميس، 26 يوليه 2018 02:29 م
سعر اليورو اليوم الخميس 26-7-2018 وتباين العملة الأوروبية اليورو
كتب حسن رمضان
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تباينت أسعار صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم الخميس الموافق 26-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 20.85 جنيه للشراء و20.97 جنيه للبيع.
 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى.

 

سعر اليورو اليومسعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.85 جنيه للشراء

20.97 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.81 جنيه للشراء

20.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.75 جنيه للشراء

20.92 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليوروسعر صرف اليورو


 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.76 جنيه للشراء

20.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.89 جنيه للشراء

21.07 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.81 جنيه للشراء

20.96 جنيه للبيع

 

يورو
يورو

 

 


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