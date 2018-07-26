زحام المواطنين بالسجل المدنى بالسويس لتحديث ملفات الوحدات السكنية

شهد مكتب السجل المدنى بالسويس اليوم الخميس، زحاما كبيرا بسبب إقبال المئات من المواطنين مستحقى الوحدات السكنية للزواج الحديث بالمحافظة لتحديث الملفات الخاصة بمستحقى الوحدات.

وقامت قوات الشرطة بالسويس بتأمين مكتب السجل المدنى بمدينة المستقبل، بعد تسبب الزحام الكبير فى حدوث مشادات بين المواطنين.

وقالت صباح محمد، مدير التسكين بالمحافظة، وزعت لجنة المساكن بمحافظة السويس بتحديث عدد 164 ملفاً زواج حديث من عام 2001 عادى ومتخلفين عن اول امس الثلاثاء 24 يوليو .

وأضافت صباح محمد، كما تم تحديث عدد 181 ملفاً زواج حديث من عام 2001 عادى ومتخلفين فى اليوم الأربعاء 25 يوليو الجارى لثانى يوم على التوالى.

وأوضحت مدير التسكين، أن من يتخلف عن التحديث فى الميعاد المحدد له عليه بالحضور خلال الاسبوع الاخير لتحديث البيانات الخاصة به وذلك فى الفترة من 16 سبتمبر حتى 20 من سبتمير2018 .