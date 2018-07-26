دور الانعقاد الثالث للبرلمان.. نظر 775 طلب إحاطة وتوجيه 1090 سؤالاً للحكومة

كتبت : نورا فخرى

شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الثالث من عمر المجلس النيابى، ممارسة دوره الرقابى على الحكومة مستخدماً فى سبيل ذلك أدواته المختلفة جنباً إلى دوره التشريعى.

وفي هذا الصدد، استعرض تقرير إنجازات مجلس النواب، الأدوات الرقابية المستخدمة تحت القبة خلال الدور الثالث كلاً على حدة.

أولاً : بالنسبة لطلبات الإحاطة: بلغ عدد الطلبات التى نظرها المجلس نحو 385 طلباً، كما تدارست اللجان النوعية 390 طلباً.

ثانياً - بالنسبة للبيانات العاجلة : نظر المجلس نحو 303 بيانات.

ثالثاً - بالنسبة للأسئلة: تم توجيه 1090 سؤالاً، وأجابت الحكومة على 45 سؤالا شفاهة بالجلسات العامة، وتم الرد كتابياً على أغلب الأسئلة المتبقية.

رابعاً - بالنسبة لطلبات المناقشة العامة: بلغ عدد طلبات المناقشة العامة 20 طلباً.

خامساً - بالنسبة للاقتراحات برغبة: نظر المجلس 839 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات، فى حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التى نظرها المجلس فى الدور السابق (634).