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الخميس، 26 يوليه 2018 06:46 م
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حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

الخميس، 26 يوليه 2018 05:18 م
حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ مساعد محافظ كفر الشيخ يترأس حملة إزالة تعديات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، إنه ترأس حملة، اليوم الخميس، لإزالة 4 مخالفات مبانى بنطاق قرية محلة أبو على، وتعدى على أراضى زراعية ، منها مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية جماجمون التابعة لقرية محلة أبو على بجوار جماجمون ،وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبة والتحفظ على الأخشاب والمعدات ،وإزالة 3 مخالفات مبانى على الأراضى الزراعية بالقرية أمام منطقة الحدادين .

وأضاف الحشاش ، لـ "اليوم السابع" أنه قرر إحالة المسئولين بقرية محلة أبو على للتحقيق لتقاعسهم فى منع التعديات وإزالتها، مؤكدا أن الحملات مستمرة لإزالة التعديات بالقرى وعلى نهر النيل بدسوق.

 

 


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