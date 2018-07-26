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تحرير 1444مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 26 يوليه 2018 09:27 ص
تحرير 1444مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم  مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه  مدير إدارة المرور بالمحافظة ، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن ،والمقدم تامر الاقصرى رئيس وحدة مرور السادات لضبط المخالفين بالمحافظه
 
وأسفرت الحملة عن ،تحرير1444مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 69مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير،140مخالفة أنتظار خاطئ، وضبط 12دراجة  نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18حالة تحدث فى المحمول،حالة تصالح فورى،و ضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 1110مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونيخ تجاه المخالفين 
 
 

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