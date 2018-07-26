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الخميس، 26 يوليه 2018 05:58 م
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تجديد حبس رئيس الجمارك واثنين آخرين 15 يوما فى قضية الرشوة

الخميس، 26 يوليه 2018 05:20 م
تجديد حبس رئيس الجمارك واثنين آخرين 15 يوما فى قضية الرشوة حبس -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، واثنين آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى لاتهامهم بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.
 
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
 
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقات موسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
 
كما قررت النيابة حبس الراشى والوسيط، المتهمين فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.
 
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين،وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
 
 

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