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بلاغ للجهات الرقابية ضد رئيس حى الأزبكية بتهمة التقصير والإهمال

الخميس، 26 يوليه 2018 02:53 م
بلاغ للجهات الرقابية ضد رئيس حى الأزبكية بتهمة التقصير والإهمال رئيس حى الأزبكية
كتب أحمد إسماعيل
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قال محمد بشر المحامى، أنه تقدم ببلاغ رسمى إلى الأجهزة الرقابية، ضد رئيس حى الأزبكية، بتهمة الإهمال والتقصير فى تطبيق القانون وفقا لنص، المادة 123 من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

 

وأوضح بشر لـ"اليوم السابع"، أن رئيس حى الأزبكية خالف القانون رقم 140 سنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة، لتركه الباعة الجائلين وعدم تنفيذ قرار المحافظ، وترك الباعة الجائلين للاستيلاء على حق المواطن، فى الرصيف إضافة أنهم يستولون على حق الدولة ويسرقون الكهرباء على الرغم من، وجود محال تجارية تدفع ضرائب وكهرباء ويتضررون من هؤلاء الباعة الجائلين وتقصير الحى ورئيس الحى فى مواجهة هذه الظاهرة تطرح عدد من الأسئلة وتثير الريبة والشك وكذلك عدم تطبيق المبادرة، التى أطلقتها محافظة القاهرة منذ عدة أيام تحت عنوان "الرصيف من حق المشاة" والتى تهدف لإخلاء الأرصفة من الإشغالات وفتحه لمرور المشاة لضمان المرور الآمن لهم وحمايتهم من السيارات.

 

وأردف محمد بشر: "رئيس الحى امتنع عن تنفيذ قرار محافظ القاهرة، ولذلك سوف نقوم بإنذاره بناء على قرار المحافظ وتقديم بلاغ، بامتناعه الاشتراك فى المبادرة ووقوعه تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات"، وأضاف بشر أنه سوف يتوجه إلى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية بشكوى ضد رئيس حى الأزبكية، الذى يتولى رئاسته صبرى محمد عبده، يشهد حالة من الفوضى، الأمر الذى يطرح تساؤلا: "أين رئيس الحى من تنفيذ المبادرة وتوفير أدنى حق للمشاة وهو الرصيف"، فإذا كنت من بين الذين يمرون بشوارع حى الأزبكية أحد أحياء وسط القاهرة، وأقدمهم، لن ترى أى تطبيق لحقوق المشاة، ولكن كل ما ستراه هو إشغالات الأرصفة وافتراش الباعة الجائلون للشوارع والميادين.

 


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التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

أضف اليه

يا ريت تضيف معاه نائب المحافظ و المحافظ لأن كل إحياء القاهرة بقت كده.

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

كل رؤساء الاحياء بالجمهوريه متقاعسون

والسبب ضعف المحافظين للاسف الامارحم ربى منهم وسبب اخر فيما نحن به وزير التنميه المحليه لانه مكتفى بالمكتب الوثير المكيف ولا يباشر اهم عمل له الا وهو المتابعه الميدانيه والزيارات المفاجئه على مستوى الجمهوريه

عدد الردود 0

بواسطة:

ayman

و رئيس حى باب الشعريه و رئيس حى المسكى

تنفيذ المبادرة وتوفير أدنى حق للمشاة وهو الرصيف"

عدد الردود 0

بواسطة:

اكرم

هو رئيس حى الازبكيه بس ؟؟؟؟؟

نعالو شوفو ميدان الحى العاشر مدينه نصر - قبل وصول شرطه المرافق لازاله تعديات الباعه الجائلين الحى نفسه بيتصل باللى بيأجر الرصيف للباعه يبلغه علشان يهربو وبعد مرور شرطه المرافق بيرجعو - بعلم الحى الرصيف متأجر بالفلوس للباعه الجائلين

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن مصطفى المرسى

هذا طبيعى جدا

عندما يكون الاختيار بالعشم وبالمجاملة تكون هذة النتيجة طبيعية ويكون هذا الاداء طبيعى جدا و ارحموا الناس من المجاملات والمحاباة وإختاروا مسئول ذوى خبرة وكفاءة وضمير لخدمة الناس والبلد " مش ممكن اللي بيحصل ده !!!" وأين كان السيد المحافظ من أداء السيد رئيس الحى كمان ما كانش بيشوف ولا بيسمع !!!!!

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