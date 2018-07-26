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الخميس، 26 يوليه 2018 04:23 م
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بريطانيا تجرى أبحاثا حول الأصل العرقى لعصابات اغتصاب السيدات البيض

الخميس، 26 يوليه 2018 04:01 م
بريطانيا تجرى أبحاثا حول الأصل العرقى لعصابات اغتصاب السيدات البيض وزير الداخلية البريطانى ساجد جويد
كتب محمد محسن أبو النور
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أصدر وزير الداخلية البريطانى، ذو الأصول الباكستانية، ساجد جويد، قرارا بإجراء أبحاث فى الأصل العرقى لعصابات اغتصاب السيدات البيض .

وذكرت جريدة التايمز البريطانية فى تقرير لها نشرته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الخميس أن وزير الداخلية أمر بإجراء بحث حول السبب فى أن الرجال المدانين بجرائم جنسية فى عصابات الاغتصاب هم  من أصول باكستانية.

وأعلن التزامه فى خطاب وجهه إلى سارا تشامبيون - عضوة البرلمان عن حزب العمال التى تعرضت لانتقادات شديدة لقولها إن البلاد "تواجه مشكلة مع رجال باكستانيين بريطانيين يغتصبون الفتيات البيض ويستغلونهن - بمعرفة حقائق هؤلاء الجناة.

 


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