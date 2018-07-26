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بالأسماء.. النيابة تحقق مع17 إرهابيا فى قبضة الأجهزة الأمنية

الخميس، 26 يوليه 2018 05:27 ص
بالأسماء.. النيابة تحقق مع17 إرهابيا فى قبضة الأجهزة الأمنية عناصر إخوانية - أرشيفية
كتب- أحمد متولي
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تباشر النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع 17 متهما من العناصر الإرهابية، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليهم، لضلوعهم فى ارتكاب أنشطة عدائية استهدافت مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية اتهامهم فى عدد من القضايا المختلفة.

وقالت مصادر قانونية، فى تصرحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن العناصر الإرهابية المحالة للنيابة مؤخرا تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتورط فى وقائع تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

وأوضحت المصادر، أن قائمة المتهمين الجُدد تضم كل من: "حمدى ثابت أحمد، ومحمد حسين محمد خليل، ومحمد على عبد الله أحمد، وسعيد على إبراهيم سليم، وعبد الكريم محمد عبد المقصود، ومحمد عويس عبد العال مصطفى، وعبد الله عبد المنعم محمد حسن، وسيد محمد كمال عبد العظيم، والسيد أحمد صبرى، ومحمد مصطفى حسن مصطفى، وعبد المنعم السيد عطية أحمد، وعلى عبد الله صلاح، ومحمد إبراهيم عبد الظاهر، وسعيد فتح الباب أحمد سعيد، وجمال عبد الناصر سيد يمامة، ومحمود محمد السعيد صالح، وهشام إبراهيم محمود سلطان".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت فى تفكيك مئات الخلايا الإرهابية، والشبكات المرتبطة بلجان العمليات النوعية، وحركتى حسم ولواء الثورة – الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان – حيث قدمت أعضائها لجهات التحقيق القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.


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