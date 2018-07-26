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الخميس، 26 يوليه 2018 01:08 م
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النيابة تستعجل ضبط باقى المتهمين الهاربين فى واقعة مخدر "الآيس"

الخميس، 26 يوليه 2018 01:01 م
النيابة تستعجل ضبط باقى المتهمين الهاربين فى واقعة مخدر "الآيس" محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الاول، سرعة ضبط وإحضار لمتهمين الهاربين فى واقعة ضبط 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا وجلبوا شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الأجنبية عبر مطار، وذلك بعد حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد.
 
وأمكن رصد المتهمين والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم: محمد.ك.ع.، صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرها "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، وسمير.م.ى صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه فى 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وحسين.ح.ح.، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وسبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، وأحمد م. س.، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و"رمضان.ص.ص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وسبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر.
 
ويتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.
 
وعب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم بمعرفة الإدارة ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس حال عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوي.
 
وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت (10 كيلو جرامات) مخفاة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بالمصوبطات والهواتف المحمولة والمبالغ النقدية.
 
 

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