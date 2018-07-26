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النتائج الأولية تظهر تقدم عمران خان فى الانتخابات العامة بباكستان

الخميس، 26 يوليه 2018 09:20 ص
النتائج الأولية تظهر تقدم عمران خان فى الانتخابات العامة بباكستان انتخابات باكستان
إسلام آباد (أ ش أ)
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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة فى باكستان تقدم زعيم حزب "الإنصاف" عمران خان فى التصويت الذى جرى أمس الأربعاء، وكان مقرونا بأعمال عنف.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن بعض الاحزاب السياسية رفضت النتائج بدعوى وقوع انتهاكات خلال عملية التصويت، واتهمت المسئولين بمنع ممثلى الأحزاب من الاشراف على عملية فرز الأصوات.

وكان التصويت فى الانتخابات العامة تم فى 85 ألفا و307 مراكز، وتم إنهاء التصويت فى موعده المقرر رغم مطالبات العديد من الأحزاب الرئيسية بتمديد التصويت لمدة ساعة على خلفية شكاوى من بطء عملية التصويت.

وقد شاب العنف العملية الانتخابية، إذ لقى 31 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء تفجير خارج مركز اقتراع بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

ويتنافس 12 ألفا و570 مرشحا على 849 مقعدا بالمجالس العامة والمحلية، وكان الجيش الباكستانى قد نشر بداية من أول أمس أكثر من 370 ألف عنصر فى أنحاء البلاد لضمان سير الانتخابات بسلاسة فى أكبر انتشار للجيش فى تاريخ البلاد بيوم انتخابى واحد، كما تم تخصيص 450 ألف رجل شرطة إضافى لإرساء الأمن.

 


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