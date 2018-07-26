"المعادن الثمينة": مصر صدرت ذهبا بـ1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018

كتب – إسلام سعيد

كشفت شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، أن صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة سجلت 1.127 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018 مقابل 1.17 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 4%.

وكشفت الشعبة، تراجع مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنسبة 30% قياسًا على الفترة نفسها من العام الماضى نتيجة ارتفاع الأسعار للأعيرة المختلفة فى السوق المحلى.

يشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل أهمها سعر أوقية الذهب عالميا، وكذلك عامل العرض والطلب لكن الشراء والبيع بكميات كبيرة، إضافة إلى سعر الدولار فى البنوك والمصارف، لكن سوق الذهب لم يستجب للانخفاض العالمى نتيجة ارتفاع سعر الدولار.