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القوى العاملة بالقليوبية تفتح باب تلقى طلبات التنظيمات النقابية الجديدة

الخميس، 26 يوليه 2018 10:09 ص
القوى العاملة بالقليوبية تفتح باب تلقى طلبات التنظيمات النقابية الجديدة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية أن المديرية فتحت باب تلقى طلبات التنظيمات النقابية الجديدة بالمؤسسات المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات النقابية بكل المؤسسات العمالية الموجودة بالمحافظة، مشيرا إلى أن آخر طلب تم تقديمه حتى الآن جاء من مصنع 18 الحربى.
 
وأضاف دسوقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع السلامة والصحة المهنية بالمديرية يبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الحالية من خلال المرور المكثف فى حملات للتفتيش على المنشآت الصناعية بصفة خاصة للتأكد من مدى توافر عوامل السلامة، وذلك من خلال 12 مكتب للمديرية منتشر على مستوى المحافظة.
 
وتابع وكيل وزارة القوى العاملة أن المديرية تسعى جاهدة فى حل أزمة الفصل التعسفى للعمالة بالمصانع المختلفة وديا والعمل على عودة العامل لعمله مرة أخرى، مشيرا إلى أنه حال تصميم المنشأة على عدم عودة العامل يتم التنسيق مع العامل على إحالة الموضوع للقضاء للفصل فيه.

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