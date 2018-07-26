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السيطرة على حريق هائل بكافتيريا بمركز الشهداء فى المنوفية

الخميس، 26 يوليه 2018 09:07 ص
السيطرة على حريق هائل بكافتيريا بمركز الشهداء فى المنوفية حريق - صورة ارشيفيه
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بكافتيريا بدائرة مركز الشهداء.
 
كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بنشوب حريق داخل قاعة بدائرة مركز الشهداء، حيث انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة  الحماية المدنية بالمنوفية، وتم إخماد الحريق الذى نشب بكافيتريا مقامة من الصاج ومكونة من ثلاث غرف على مساحة 150 متر تقريباً ملك "  ج . أ . ا "  53 سنه، صاحب مكتب رحلات ومقيم بذات الناحية "شريك بالكافيتريا" وآخرين ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.
 
وأسفر الحريق عن احتراق الأجهزة الكهربائية والمقاعد و6 مواقد غاز كبير، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 
 

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