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الخميس، 26 يوليه 2018 09:06 م
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السيسى يعرض تقديم الدعم اللازم لليونان لمواجهة كارثة اندلاع الحرائق

الخميس، 26 يوليه 2018 08:46 م
السيسى يعرض تقديم الدعم اللازم لليونان لمواجهة كارثة اندلاع الحرائق الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس.
 
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب لرئيس الوزراء اليونانى عن خالص التعازى له ولأسر ضحايا الحرائق التى اندلعت فى محيط العاصمة أثينا، مؤكداً وقوف مصر حكومة وشعباً بجانب اليونان وتضامنها الكامل مع الشعب اليونانى الصديق فى هذه الظروف الأليمة، ومعرباً عن استعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن لمواجهة هذه الكارثة.
 
 
من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليونانى عن خالص امتنانه للرئيس السيسى على هذه اللفتة الطيبة والعرض الكريم، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصرى واليونانى من علاقات صداقة تاريخية.
 
 
 

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