الرقابة على الصادرات: ارتفاع صادرات الصناعات المعدنية 9 % لتسجل 2.2 مليار دولار

كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر من الصناعات المعدنية سجلت 2.269 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من 2018 مقابل 2.073 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

وقال التقرير، إن صادرات الحديد الصب والصلب زادت بنسبة 13% لتبلغ 547 مليون دولار خلال الفترة من " يناير – يونيو " 2018 مقابل 482 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وصادرات الألمونيوم ومصنوعاته بنحو 52% لتبلغ 333 مليون دولار مقارنة 217 مليون دولار.

وارتفعت صادرات النحاس ومصنوعاته خلال النصف الأول من العام بنحو 32 % لتبلغ 117 مليون دولار مقارنة 89 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت صادرات الزنك ومصنوعاته لتبلغ 1.206 مليون دولار مقابل 804 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 49%.

وأشار التقرير إلى زيادة صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من الحديد الصلب بنحو 40 % لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 65 مليون دولار، وصادرات “عدد الأدوات القاطعة وأدوات المائدة” بنسبة 12% لتسجل 27 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وسجلت صادرات مصر من الرصاص ومصنوعاته ارتفاعا بنحو 82% خلال الفترة من "يناير حتى يونيو" 2018 لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2017، وخامات ومركزات من معادن نحو 8 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار بنمو 38%، بينما انخفضت صادرات “الأصناف المتنوعة من معادن عادية” بنحو 4% لتسجل 626 ألف دولار مقابل 654 ألف دولار.