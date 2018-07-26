video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال النصف الأول من 2018

الرقابة على الصادرات: ارتفاع صادرات الصناعات المعدنية 9 % لتسجل 2.2 مليار دولار

الخميس، 26 يوليه 2018 07:00 ص
الرقابة على الصادرات: ارتفاع صادرات الصناعات المعدنية 9 % لتسجل 2.2 مليار دولار حديد - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر من الصناعات المعدنية سجلت 2.269 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من 2018 مقابل 2.073 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

وقال التقرير، إن صادرات الحديد الصب والصلب زادت بنسبة 13% لتبلغ 547 مليون دولار خلال الفترة من " يناير – يونيو " 2018 مقابل 482 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، وصادرات الألمونيوم ومصنوعاته بنحو 52% لتبلغ 333 مليون دولار مقارنة 217 مليون دولار.

وارتفعت صادرات النحاس ومصنوعاته خلال النصف الأول من العام بنحو 32 % لتبلغ 117 مليون دولار مقارنة 89 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت صادرات الزنك ومصنوعاته لتبلغ 1.206 مليون دولار مقابل 804 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 49%.

وأشار التقرير إلى زيادة صادرات الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من الحديد الصلب بنحو 40 % لتبلغ 90 مليون دولار مقابل 65 مليون دولار، وصادرات “عدد الأدوات القاطعة وأدوات المائدة” بنسبة 12% لتسجل 27 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وسجلت صادرات مصر من الرصاص ومصنوعاته ارتفاعا بنحو 82% خلال الفترة من "يناير حتى يونيو" 2018 لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2017، وخامات ومركزات من معادن نحو 8 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار بنمو 38%، بينما انخفضت صادرات “الأصناف المتنوعة من معادن عادية” بنحو 4% لتسجل 626 ألف دولار مقابل 654 ألف دولار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد: استمرار تلقى طلبات التقديم بمدرستنا حتى 8 أغسطس

رئيس مركز بحوث الإسكان: كود جديد يوفر 60% من الأسمنت والحديد فى العقارات

"جمارك الصناعات" تطالب بخفض الإجراءات العقابية بمشروع قانون الجمارك

دراسة: اتفاقية "الكوميسا" ترفع التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

صادرات مواد البناء

صادرات الحديد




لا تفوتك
الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

الخارجية تكشف تفاصيل رفع أمريكا الحظر عن مساعدات عسكرية بقيمة 195مليون دولار

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

فيديو.. قبة جامعة القاهرة تتزين لاستقبال مؤتمر الشباب السادس

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

ماذا حدث فى اللقاء الأخير بين ليفربول والسيتى قبل القمة المنتظرة "فيديو"

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

رئيس مصلحة الضرائب العقارية: العشة فى المصيف عليها ضريبة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة