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البحوث الفلكية: خسوف القمر غدا يرى بالعين المجردة ولا خطورة من مشاهدته

الخميس، 26 يوليه 2018 01:29 م
البحوث الفلكية: خسوف القمر غدا يرى بالعين المجردة ولا خطورة من مشاهدته خسوف القمر
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد استعد غدا برحلة لمرصد القطامية لرصد الخسوف الكلى للقمر المرتقب الأطول بالقرن الـ 21 .
 
وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن معمل أبحاث الشمس سيجهز أيضا مرصد حلوان لرصد الخسوف، لافتا إلى أن الخسوف والكسوف يحدث 4 مرات سنويا مقسمين ظاهرتين كسوف وظاهرتين خسوف.
 
وأشار إلى أن رصد خسوف القمر غدا يرى بالعين المجردة وليس له خطورة على العين ولا يحتاج إلى معدات خاصة لرصده فهو آمن جدا ولا يوجد أى خطر عند رصده بالعين المجردة، لافتا إلى أن آخر خسوف كان فى نهاية يناير الماضى.
 
 
 

 


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