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الاستئناف تحدد موعدا لإعادة محاكمة متهمى أحداث السفارة الأمريكية الثانية خلال أيام

الخميس، 26 يوليه 2018 07:30 ص
الاستئناف تحدد موعدا لإعادة محاكمة متهمى أحداث السفارة الأمريكية الثانية خلال أيام محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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أرسلت محكمة النقض ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" إلى محكمة استئناف القاهرة، وذلك من أجل تحديد موعدا لمحاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت الحكم المطعون فيه، بعد أن قبلت محكمة النقض طعون المتهمين.

 

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت موعدا لأولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهما فى القضية والتى وقعت أحداثها فى 22 يوليو 2013، خلال الأيام المقبلة.

وألغت محكمة النقض، أمس الأربعاء، الأحكام الصادرة ضد المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد أيضًا فى القضية

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، من بينها، تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، إصابة آخرين والإتلاف العمدى وتخريب مبانى ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حيازتهم الأسلحة.

 

 

 

 

 


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النقض تقبل طعون المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية وتقرر إعادة محاكمتهم

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