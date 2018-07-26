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الخميس، 26 يوليه 2018 10:46 م
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الإدعاء الفيدرالى الألمانى يتهم مواطنًا بارتكاب جرائم حرب وقتل فى سوريا

الخميس، 26 يوليه 2018 09:31 م
الإدعاء الفيدرالى الألمانى يتهم مواطنًا بارتكاب جرائم حرب وقتل فى سوريا قصف فى سوريا - أرشيفية
(أ ش أ)
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وجه مكتب الادعاء الفيدرالى الألمانى الاتهام إلى مواطن بارتكاب جرائم حرب وقتل فى سوريا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن الادعاء الألمانى اتهم الشاب - البالغ من العمر 27 عامًا - بالمساعدة فى قتل 3 سجناء على الأقل داخل سجن بمدينة منبج السورية، وذلك فى إطار انضمامه لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المتهم - الذى لم يكشف عن هويته لاعتبارات السرية فى إطار القانون الألمانى - إثر عودته من سوريا فى يناير عام 2015 ، حيث يقضى حاليًا حكمًا آخر بالسجن أربعة أعوام ونصف بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

 


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