الأوقاف: صلاة الخسوف عقب عشاء غد وتقام بالمساجد الكبرى

بناء على ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حدوث خسوف كلي وجزئي مساء الجمعة الموافق 27 / 8 / 2018م وتطبيقًا للسنة النبوية المشرفة ، تقيم وزارة الأوقاف صلاة الخسوف عقب صلاة عشاء يوم الجمعة بالمساجد الكبرى التي تحددها كل مديرية.

وتنبه الوزارة على إقامة الصلاة من خلال أئمتها المعتمدين وعدم السماح لغير المرخص لهم بالخطابة من قبل الوزارة بأداء أي فعاليات دعوية بالمساجد.

وصلاة الخسوف سنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان ولا إقامة ، وتؤدى ركعتين : بركوعين وسجودين ، وهي صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

كيفية أدائها

أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ويستفتح بدعاء الاستفتاح ، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ثم يركع ركوعًا معتدلاً فيسبح بطمأنينة ، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ويستحب أن تكون القراءة بعد الركوع الثاني أقصر منها بعد الركوع الأول ، ثم يركع بطمأنينة وهو دون الركوع الأول ، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد، ثم يسجد سجدتين ، ولا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيفعل كما فعل في الركعة الأولى ، ويستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى قراءة وركوعًا ، ثم يتشهد ويسلم.