استرداد 910 أفدنة من أراضى أملاك الدولة بالشرقية بعد تنفيذ 65 قرارا إزالة

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن تنفيذ قرارات إزالة لعدد 65 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة على مساحة 910 أفدنة و17 قيراطا أراضى أملاك دولة بنطاق دائرة المحافظة ضمن فعاليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة واستردادها والاستفادة منها لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة .

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من إزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة ليصل إجمالى ما تم إزالته منذ انطلاق الموجة العاشرة لإزالة التعديات حتى الآن 20 حالة تعدى على مساحة 910 أفدنة و17 قيراط ( زراعى ) ، 45 حالة تعدى على مساحة 18449 متر مربع مبانى (أراضى أملاك دولة )، مؤكداً على استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الزراعة وجهات الولاية المختلفة لتنفيذ جميع قرارات الإزالة المستهدفة خلال الموجة العاشرة دون تهاون وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين .

وكان من المستهدف لمحافظة الشرقية إزالة 40 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ما بين زراعى ومبانى وبالتعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذى وقوات الأمن تم تنفيذ 65 حالة بزيادة 25 حالة فوق المستهدف تنفيذه ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظ الشرقية على تطبيق القانون واسترداد حق الشعب والدولة .