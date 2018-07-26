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الخميس، 26 يوليه 2018 04:24 م
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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان إلى 85 قتيلا

الخميس، 26 يوليه 2018 04:16 م
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق اليونان إلى 85 قتيلا حرائق الغابات فى اليونان
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى اليونان، اليوم الخميس، لتبلغ 85 قتيلا، بعد وفاة رجل بالغ من العمر 73 عاما متأثرا بجروحه أثناء علاجه فى العناية المركزة، إضافة إلى عثور فرق الإنقاذ على جثتين تحت الحطام.

ونقلت صحيفة "كثمريني" اليونانية عن المتحدثة باسم خدمات الإطفاء ستافرولا ماليرى، قولها إن المنقذين مازالوا يبحثون عن المفقودين لكنهم لم يبدؤوا بعد البحث فى المنازل المغلقة فى المناطق المتأثرة بالحرائق.


وشارك نحو 300 رجل أطفال ومتطوع فى تمشيط المنطقة بحثا عن عشرات من المفقودين، بينهم شقيقتان فى التاسعة من عمرهما، بعد الحرائق الهائلة التى اندلعت، الاثنين الماضى، فى بلدة ماتى شرق مدينة أتيكا على أطراف العاصمة أثينا.


وأكدت ماليرى - فى مؤتمر صحفى - أن السلطات تتفهم ألم أقارب المفقودين، مضيفة "نؤكد لكم أن البحث لن يتوقف حتى يتم فحص كل المبانى والمناطق المتأثرة بالحرائق"، داعية عائلات المفقودين لزيارة هيئة الطب الشرعى فى جامعة أثينا حتى مساء غد الجمعة حيث سيتم إخطارهم بأخر تطورات عملية البحث والتعرف على الضحايا.


وذكرت الصحيفة اليونانية أن وزارة البنية التحتية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الخميس، أن 1218 مبنى من ضمن 2489 مبنى تم فحصهم من قبل المهندسين، أى النصف تقريبا، لم يعدوا صالحين للسكن بعد الأضرار التى خلفتها الحرائق.


وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين حاليا فى عمليات الإطفاء والإنقاذ هم 228 رجل إطفاء و114 مركبة و56 فريقا على الأقدام و10 خزانات مياه وطائرتى إطفاء و4 مروحيات تعمل فى المنطقة، بينما من المتوقع وصول طائرتى إطفاء أخريتين من إسبانيا خلال الساعات القليلة القادمة.


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