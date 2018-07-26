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الخميس، 26 يوليه 2018 10:28 ص
خالد صلاح
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أول مباراة كرة قدم بين عمال من الكوريتين فى سول تنفيذا لإعلان بانمونجوم

الخميس، 26 يوليه 2018 10:06 ص
أول مباراة كرة قدم بين عمال من الكوريتين فى سول تنفيذا لإعلان بانمونجوم زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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تقام مباراة لكرة القدم لعمال من الكوريتين بمشاركة 65 كوريا شماليا فى سول فى الشهر القادم. وهى أول فعالية مدنية تقام بعد إعلان "بانمونجوم" التاريخى الذى تم التوصل إليه فى لقاء القمة الذى جمع بين رئيسى الكوريتين فى أبريل الماضى.

وأعلنت لجنة تنظيم المباراة - فى مؤتمر صحفى عقدته فى المركز الصحفى فى سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، أن الوفد الكورى الشمالى المكون من 65 شخصا برئاسة رئيس اللجنة المركزية للاتحاد العام للمهن الكورى الشمالى جو يونج-جيل سيشارك فى المباراة، والتى ستقام خلال الفترة من 10-13 من شهر أغسطس القادم فى سول.

وأضافت أنه من المنتظر أن يصل الوفد الشمالى إلى الجنوب عبر المعبر الحدودى فى منطقة دوراسان غرب البلاد قبل ظهر يوم 10 من أغسطس القادم، وسيعقد الوفد الكورى الشمالى فى نفس اليوم مؤتمرا صحفيا مع اتحاد العمال الكورى ونقابة العمال الديمقراطيين فى الجنوب.

وأوضحت أنه فى ظهر اليوم التالى 11 أغسطس، ستقام مباراة كرة القدم فى ملعب كأس العالم لكرة القدم فى حى سانج-أم فى سول، ومأدبة العشاء المشتركة بين الكوريتين فى أحد الفنادق فى سول، وفى يوم 12 أغسطس ستجرى اتحادات العمال الثلاثة من الكوريتين مناقشات حول مشاريع مستقبلية لها قبل العودة إلى كوريا الشمالية.

وتعتبر مباراة كرة القدم بين عمال الكوريتين هى الرابعة من نوعها بعد أن اقيمت فى بيونج يانج عام 1999 وتشانج وون(الجنوب) عام 2007 وبيونج يانج عام 2015. وتعتبر زيارة الوفد من العمال الكوريين الشماليين الأولى من نوعها منذ 11 عاما.

وأشارت لجنة التنظيم إلى أن المباراة هى أول مشروع تبادل مدنى لعصر إعلان "بانمونجوم" وهى ستكون مثابة مناسبة تعلن عن انطلاق عصر تنفيذ إعلان بانمونجوم بمشاركة القطاع المدنى.

 


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