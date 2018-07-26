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أوقاف البحر الأحمر: تعيين 25 عاملاً من أبناء حلايب وشلاتين بمساجد المنطقة

الخميس، 26 يوليه 2018 10:13 ص
أوقاف البحر الأحمر: تعيين 25 عاملاً من أبناء حلايب وشلاتين بمساجد المنطقة مدير اوقاف البحر الاحمر مع وزير الاوقاف
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، تعيين 25 عاملاً من أبناء منطقة حلايب وشلاتين داخل مساحد المنطقة، وذلك بضوابط وضعها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء اركان حرب احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وذلك لسد احتياج إدارات الأوقاف المختلفة هناك.
 
وأكدت مديرية أوقاف البحر الأحمر، أنه من أهم ضوابط اختيار العمال الذين تم تعينهم فى مساجد حلايب وشلاتين وأبو رماد،  أن يكون العامل من أبناء هذه المناطق، حيث تم ذلك عن طريق لجنة مكونة من رئيس مجلس مدينة الشلاتين، ورئيس مجلس مدينة حلايب ورئيس قرية أبو رماد وشيوخ القبائل وعضو مجلس النواب ممدوح عمارة وعضو لجنة الأوقاف بالمنطقة مدير إدارة اوقاف الشلاتين الشيخ ماهر محمدين يس.
 
وأوضحت مديرية أوقاف البحر الأحمر فى بيان لها، أنه تمت إجراءات التعيين بديوان عام وزارة الأوقاف برئاسة لجنة شئون العاملين بالوزارة ولجنة شئون العاملين بالمديرية، التى حضرت إلى الديوان العام بالوزارة برئاسة الشيخ رفعت ثابت حسين وكيل وزارة الأوقاف بالبحرالاحمر.
 
وقدم  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لأوقاف البحرالأحمر على الجهد الذى بذل فى هذا الشأن ومدى ما تم إنجازه فى هذه المسابقة من قبل المديرية. 
 
 

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