أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26 - 7- 2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 26-7-2018.

إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، الدولية للمحاصيل الزراعية، بنك قناة السويس، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، النصر للأعمال المدنية، العامة لصناعة الورق-راكتا، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، عبور لاند للصناعات الغذائية، بنك قطر الوطنى الأهلى، مستشفى النزهة الدولى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، أجواء للصناعات الغذائية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة ضئيلة، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.466 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 174 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.06% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 34.11% والعرب على 7.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.90%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 84.6 مليون جنيه، 380 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 16.6 مليون جنيه، 143.4 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15044 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% عند مستوى 734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 11.30 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 79.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.59%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 25.36 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.93%

- أجواء للصناعات الغذائية - مصر بسعر إغلاق 2.31 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.48%

- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 9.71 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.09%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.95 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.86%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 18.65 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 7.52 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.35%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 2.91 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.52%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 8.49 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%