أرمينيا: لا نسعى للحصول على عضوية الناتو

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أعلن رئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان اليوم الخميس، أن بلاده لا تسعى للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسى (ناتو.)

وقال باشينيان - فى تصريح أوردته وكالة أنباء ("تاس) الروسية - "نحن لا نسعى لعضوية الناتو لأننا دولة عضو فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى، وهدفنا هو جعل عضوية أرمينيا فى المنظمة أكثر فاعلية".

وأشار باشينيان، فى الوقت نفسه، إلى أن أرمينيا تخطط لمواصلة التعاون مع "الناتو".. وقال: "لدينا بعض البرامج المشتركة، ونشارك فى بعثة حفظ السلام فى كوسوفا، ونحن نتعاون مع حلف شمال الأطلسى منذ سنوات".