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الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:41 م
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44 ألف متر مواسير رى بالوادى الجديد بتكلفة 28 مليون جنيه لتقليل هدر المياه

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:17 م
44 ألف متر مواسير رى بالوادى الجديد بتكلفة 28 مليون جنيه لتقليل هدر المياه مواسير - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد عن بدء تنفيذ مشروع قنوات ري بلاستيكية لآبار الزراعة بمركز الداخلة وعدد من القرى التابعة له ضمن خطة الإدارة لتغطيبة القنوات وتبطين المصارف بهدف الحد من تقليل الهدر فى مياة الرى الزراعى .

وقال المهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالمحافظة فى بيان له أنه يجرى تركيب هذه القنوات من خلال مواسير بلاستيكية مصنوعة من مادة " UPVC" بإجمالي أطوال 44 ألف متر طولى بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالى 28 مليون جنيه  حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى بطول 16 ألف متر طولى بتكلفة 8 مليون جنيه وتنتهي خلال 3 أشهر بدءا من شهر يوليو الجاري والمرحلة الثانية بطول 28 ألف متر طولى بتكلفة 20 مليون جنيه وينتهي تنفيذ هذه المرحلة بعد عام ونصف من بدء التنفيذ.

 


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