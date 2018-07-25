"وكيل تعليم السويس" يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

السويس – سيد نون

اعتمد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، نتيجة الدور الثانى امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية.

وحققت نسب النجاح الدور الثانى 91.75% لطلاب المنتظمين والمنازل بالمقارنة بنسبة النجاح للدور الأول والتى كانت 82.03%.، وبذلك يصبح المجموع الكلى للنتيجة الإعدادية لمجموع الدورين الأول والثانى 98.54%..

وقال عبدالحافظ وحيد، تقدم للامتحانات بشكل كلى عدد 10734 طالبا وقد بلغت نسبة الغياب 224 طالبا ونسبة الحضور 10510 طلاب، وقد حضر امتحانات الدور الثانى عدد 1855 طالبا نجح منهم عدد 1702 طالب محققين نسبة نجاح الدور الثانى فقط بلغت 91.75%.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الشكر لكل القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدًا على أن جهود كبيرة بذلت.