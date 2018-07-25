وفاة الرئيس التنفيذى السابق لفيات كرايسلر

رويترز

أعلنت الأسرة التى تملك حصة مسيطرة فى شركة فيات كرايسلر، اليوم الأربعاء، وفاة الرئيس التنفيذى السابق للشركة سيرجيو ماركيونى.

كانت صحة ماركيونى تدهورت بشدة مع تعرضه لمضاعفات بعد جراحة أجراها فى الآونة الأخيرة بأحد مستشفيات زيوريخ. وعينت الشركة رئيسا تنفيذيا بديلا له فى مطلع الأسبوع بعدما أعلنت تدهور حالته الصحية.

وقال جون إلكان، رئيس مجلس الإدارة، وهو من عائلة أجنيلى التى تملك حصة مسيطرة فى الشركة، "للأسف حدث ما كنا نخشاه. توفى الرجل والصديق سيرجيو ماركيونى"