video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر تقرير "تشريعية البرلمان" بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:05 م
ننشر تقرير "تشريعية البرلمان" بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى اللجنة التشريعية بالبرلمان
نور على
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشان الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الصادر فى القضية رقم 39 لسنة 2012 ضد النائبة سحر عزت الهوارى.

وانتهت اللجنة فى تقريرها، أن الحكم الجنائى نهائى بالإدانة ويفقد العضو الثقة والاعتبار ويستوجب إسقاط العضوية وفقا للمادة 110 من الدستور.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، على أن النائبة سحر الهوارى قد توافر فى شانها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استنادا على الحكم النهائى الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم خلال جلسته تقرير اللجنة التشريعية ويصوت على إسقاط عضوية النائبة فى المجلس.

يذكر أن التصويت على إسقاط العضوية يكون بالنداء بالاسم ويستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يسقط عضوية سحر الهوارى ويناقش مخالفات بعض نواب المجلس .. اليوم

البرلمان يصوت على منح الثقة لبرنامج الحكومة وينهى دور الانعقاد.. رئيس الوزراء يرد على ملاحظات النواب ومنح الثقة بموافقة أغلبية أعضاء النواب.. وخياران أمام المجلس بشأن إسقاط عضوية سحر الهوارى

اخر خبر

اللجنة التشريعية

اسقاط العضوية

سحر الهورى




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة