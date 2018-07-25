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نائبات البرلمان يوافقن على برنامج الحكومة: تحية للقيادة السياسية وشريف إسماعيل - صور

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:58 م
نائبات البرلمان يوافقن على برنامج الحكومة: تحية للقيادة السياسية وشريف إسماعيل - صور الجلسة العامة
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير حازم عبد الصمد وخالد مشعل
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وافق عدد من نائبات البرلمان على برنامج الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشته.

 

ومن بين الملاحظات التى استعرضتها النائبات على البرنامج، ما قالته آمال طرابية، عن أن الفلاح المصرى سقط من حسابات الحكومة فى البرنامج، متابعة، : " الفلاح عمره ما عمل مظاهرة ولا ليه أى مطالب، و عنوان البرنامج مصر تنطلق، ازاى هنطلق و الطفل بيتولد عنده سرطان وسكر، و كيف نوفر ملايين لعلاج الأمراض، بدلاً من وضع كيماويات فى الزراعة".

 

فيما طالبت النائبة عبلة الهوارى، بمواجهة محو أمية المرأة فى الصعيد، كون 38% من عدد السكان.

 

هناك يواجهن الأمية، مشيدة بما جاء فى البرنامج من تخصيص 160 مليون لتنفيذ بعض الأنشطة لتمكين المرأة سياسياً و اقتصادياً، وبدأت النائبة سحر عثمان كلمتها بتوجيه الشكر للقيادة السياسية و المهندس شريف اسماعيل الذى ساهم فى إصلاح العملية الاقتصادية، وفق تعبيرها.

 

وبدورها، قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البرنامج عمل على افساح المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره فى النهوض الاقتصادى، و التوسع فى اقامة المجتمعات الصناعية، و زيادة التنافس من خلال تحسين الجودة، و إعادة هيكلة القطاع الإدارى ما يصب فى الكفاءة الانتاجية، منتقداً خلو برنامج الحكومة من أساليب جديدة لتخفيض عجز الميزان التجارى، وحل للمصانع المتعثرة .

 

وواصل ذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية لتنمة الصناعات المحلية، وقيام هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الرقابة الفاعلة للصناعات غير الرسمية.

 

 

 
 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

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