"مياه القناة" تنهى إصلاح خط مياه بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه ، أنه فى إطار تفعيل التشغيل الذاتي فى الأعمال تم إصلاح كسر في خط 8 م أسبستس المغذي للمجاورة الخامسة والرابعة بالقنطرة غرب، وذلك في إطار خطه الإصلاح الذاتي بإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه وتواجد المهندس محمد ماضي رئيس المنطقة.

وأشار عزب فى بيان له اليوم، إلى أنه تم تطبيق خطه للإصلاح الذاتي بواسطة فريق صيانة القنطرة غرب، بقيادة أحمد السنجهاوي، وتم استبدال الجزء التالف بآخر جديدbvc في حضورمديرالشبكات بالمدينه، دون إنتظار مقاول الصيانة.