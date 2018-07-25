موانىء دبى العالمية توقع اتفاقا لتطوير وتشغيل مركز لوجستى فى مالى

أ ف ب

أعلنت شركة "موانىء دبى العالمية" الأربعاء أنها وقعت عقد امتياز لتطوير وتشغيل مركز لوجستى خارج العاصمة المالية باماكو.

وسيقع المركز اللوجستى على الطريق الممتد بين العاصمة السنغالية دكار وباماكو بجنوب مالى بالقرب من خط سكة الحديد الذى يربط بين المدينتين الافريقيتين، بحسب ما جاء في بيان.

وقال البيان إن المركز اللوجستى سيكون قادرا على التعامل مع أربعة ملايين طن من البضائع العامة سنويا.

وستستثمر الشركة الاماراتية مبلغ 50 مليون دولار (43 مليون يورو) كاستثمار مبدئى فى المرحلة الاولى من المشروع، على أن يبدأ البناء العام المقبل ويستمر 18 شهرا.

ووقعت الشركة عقد امتياز لمدة 20 عاما قابلا للتجديد تلقائيا لـ20 عاما بعد ذلك.