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مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى الشرقية.. والنيابة تصرح بالدفن

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:00 ص
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى الشرقية.. والنيابة تصرح بالدفن جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقي شاب بجزيرة سعود بمحافظة الشرقية، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بالعمل بقرية مجاورة، وبالعرض علي نيابة الحسينية صرحت بالدفن.
 
تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا  من مركز شرطة الحسينية، بمصرع " محمد م ع" 20 سنة مقيم جزيرة سعود دائرة المركز، صعقا بالكهرباء، وتبين من التحريات أثناء قيامه بالعمل بقرية سماكين الشرق تعرض لصعق كهربائي وتوفي في الحال.
 
وبالعرض علي نيابة الحسينية، صرحت برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
 
 

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