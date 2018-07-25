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الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:36 ص
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مصرع سائق توك توك وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:06 ص
مصرع سائق توك توك وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم بالبحيرة حادث سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادثى تصادم بمركزى إيتاى البارود و الدلنجات بمحافظة البحيرة.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بوقوع حادث إنقلاب سياره ومصابين  بالطريق الزراعي السريع أمام قرية التوفيقية إتجاه الإسكندريه دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سياره ملاكي بحيره قيادة  م ك ح  64 سنة ومقيم عزبة مقرب  مركز الدلنجات بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن للسياره  مما أدى لإنحرافها وإنقلابها بحافة ترعة الخندق المجاوره للطريق .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السياره بخدوش بالوجه والذراعين ومرافقيه كل من :- والدته ي ع ش 82 سنة ربة منزل  إشتباه كسور بالقدمين والذراع الأيسر و شقيقته  ن 60 سنة ربة منزل بجروح وكدمات والمقيمتان بذات العنوان وتم نقل جميع المصابين لمستشفى إيتاي البارود لإسعافهم وتقديم الرعايه الطبيه اللازمه لهم.

كما  تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغا  بوقوع حادث تصادم بطريق الدلنجات - البستان  أمام قرية مؤسسة البستان دائرة المركز . 

  بالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين : سيارة ملاكي منوفيه قيادة ع م ال 59 سنة سائق بالوحده المحليه لقرية البستان ومقيم قرية مؤسسة البستان دائرة المركز و دراجه بخاريه قيادة  م ن ال 30 سنة عامل ومقيم مدينة شبراخيت وذلك أثناء سير الدراجه البخاريه بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإصطدام السياره بها حال قدومها بالإتجاه المقابل .

  أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجه البخاريه و تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى الدلنجات العام.

 

 
 
 
 

 


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