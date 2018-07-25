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الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:12 م
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مصرع ربة منزل أسفل عجلات ترام الرمل فى الإسكندرية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:31 ص
مصرع ربة منزل أسفل عجلات ترام الرمل فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقت ربة منزل مصرعها أسفل عجلات الترام بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بسقوط سيدة من ترام الرمل بمحطة جناكليس وتوفيت.

 

 وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء نزول "ع م ا" 60 سنة، ربة منزل مقيمة منطقة باكوس دائرة القسم من الترام المتجه إلى محطة سان استيفانو، قيادة "م ال م" 51 سنة، سائق بالهيئة العامة لنقل الركاب مقيم منطقة حجر النواتية دائرة قسم شرطة ثان الرمل، حاله دخوله المحطة المشار إليها، وانزلقت قدمها وسقطت أسفل عجلات الترام مما أدى لوفاتها.

 

وبسؤال نجلها "ا ج غ" 42 سنة، سائق مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة والدته أيد الواقعة شاهد رؤية، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، ولم يؤثر ذلك على حركة سير الترام، ولم نرصد ثمة تداعيات أمنية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة.

 


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