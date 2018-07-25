video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:28 م
مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو) حريق - أرشيفية
كتب كريم كشك
إضافة تعليق

علق الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، عن مصرع سيدة، وجنينها، بسبب حريق بالمستشفى، قائلًا: "ده قضاء ربنا ورحمة الله عليها، وخالص التعازى لأسرتها".

ورد عبد السميع، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج آخر النهار، والمذاع عبر فضائية "النهار"، على كلام  أن كل ما يقوله زوجها عارى تمامًا من الصحة، موضحًا أن السيدة مريضة نفسيًا، وتم حجزها فى غرفة العزل بالمستشفى، وعند رؤية تصاعد أدخنة منها، قاموا بفتح الغرفة، فوجدوا السيدة مجردة من ملابسها، والمروحة مكسورة، وأن درجة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى وصلت لـ 80 %.

واتهم وحيد المسيرى، زوج السيدة متاع محمود، والمتوفاة منذ قليل، مدير المستشفى بالإهمال فى حالتها، قائلًا: "العالم دى كفرة، ومنعونى من الدخول للإطمئنان على حالتها الصحية، وأنه فى بداية الأمر قالوا أنها اتحرقت فى ذراعها، وفوجئنا بأنها متفحمة".

وأضاف مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أن المعمل الجنائى يجرى حاليًا تحقيق للوقوف على تحديد أسباب الحريق، مؤكدًا أن المخطئ سيتم محاسبته، وأنه تم إثبات كل شيء فى محضر رسمى، متابعًا: "لم نقصر معها وتوليت مصاريف علاجها على حسابى الشخصى، وتم عمل اللازم معاها بكل ما نملك".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب وزير الزراعة: مصر صاحبة المركز الـ 10 عالميًا فى الاستزراع السمكى

مستشفى كفر الشيخ

لطفى عبد السميع

مصرع مريضة وجنينها

حريق




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة