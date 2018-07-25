مدير مستشفى كفر الشيخ عن مصرع مريضة وجنينها بحريق: "قضاء ربنا" (فيديو)

كتب كريم كشك

علق الدكتور لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، عن مصرع سيدة، وجنينها، بسبب حريق بالمستشفى، قائلًا: "ده قضاء ربنا ورحمة الله عليها، وخالص التعازى لأسرتها".

ورد عبد السميع، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج آخر النهار، والمذاع عبر فضائية "النهار"، على كلام أن كل ما يقوله زوجها عارى تمامًا من الصحة، موضحًا أن السيدة مريضة نفسيًا، وتم حجزها فى غرفة العزل بالمستشفى، وعند رؤية تصاعد أدخنة منها، قاموا بفتح الغرفة، فوجدوا السيدة مجردة من ملابسها، والمروحة مكسورة، وأن درجة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى وصلت لـ 80 %.

واتهم وحيد المسيرى، زوج السيدة متاع محمود، والمتوفاة منذ قليل، مدير المستشفى بالإهمال فى حالتها، قائلًا: "العالم دى كفرة، ومنعونى من الدخول للإطمئنان على حالتها الصحية، وأنه فى بداية الأمر قالوا أنها اتحرقت فى ذراعها، وفوجئنا بأنها متفحمة".

وأضاف مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أن المعمل الجنائى يجرى حاليًا تحقيق للوقوف على تحديد أسباب الحريق، مؤكدًا أن المخطئ سيتم محاسبته، وأنه تم إثبات كل شيء فى محضر رسمى، متابعًا: "لم نقصر معها وتوليت مصاريف علاجها على حسابى الشخصى، وتم عمل اللازم معاها بكل ما نملك".