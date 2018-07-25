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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:07 م
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محافظ دمياط يعلن الاستعداد لافتتاح مركز الغسيل الكلوى بمركز طب الأسرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:57 م
محافظ دمياط يعلن الاستعداد لافتتاح مركز الغسيل الكلوى بمركز طب الأسرة جانب من الاجتماع
دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، عن الاستعداد لافتتاح مركز الغسيل الكلوى بمركز طب الأسرة بقرية المرابعين - كفور الغاب خلال الأيام القليلة القادمة بعد التشغيل التجريبى للمركز .
 
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة لمتابعة أعمال تطوير المبنى الخاص بالمركز وتأهيله وتجهيز مركز الغسيل الكلوي.
 
وأكد المحافظ أن المركز مجهز بعدد 10 ماكينات غسيل كلوى و عدد 2 أسرة عناية مركزة وبنك دم وصيدلية بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه .
 
ووجه المحافظ الشكر والتقدير للمجتمع المدني لمشاركتهم فى تجهيز المركز وإمداده بعدد 5 ماكينات غسيل كلوى.

 


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