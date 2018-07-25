محافظ جنوب سيناء: صرف إعانات مالية للنوادى والجمعيات الكشفية ولجان الرياضة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على صرف مبلغ 250.500 ألف جنيه كإعانة مالية رياضية للجمعيات الكشفية وجمعية المرشدات، ونادى جنوب سيناء الرياضى، ونادى الهجن بنويبع، وجميع الأندية والهيئات الرياضية، واللجان الرياضية بالمديريات الخدمية بالمحافظة، لدعم الحركة الرياضية.

جاء ذلك بحضور محمد فتحى، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة

وتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لنادى جنوب سيناء الرياضى، و40 ألف جنيه لنادى الهجن بنويبع و12 ألف جنيه لجمعيات الكشفية وتوزيع باقى المبلغ لباقى النوادى واللجان الرياضية بالمديريات بجنوب سيناء.