محافظ القليوبية يجتمع بمديرى البنوك الحكومية لمتابعة برنامج "مشروعك"

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا لمتابعة تنفيذ برنامج مشروعك بحضور مديرى البنوك الحكومية وأميمة عبدالعزيز مدير إدارة التنمية ومدير برنامج مشروعك لمناقشة الإنجازات التى تمت على مستوى المحافظة لتعريف المواطنين بفكرة مشروعك، ومناقشة المعوقات التى تعيق تنفيذ المشروعات وكيفية تذليلها.

وأكد المحافظ أن الشباب محل اهتمام القيادة السياسية، وأن الدولة على استعداد لمساعدتهم لإيجاد فرص عمل وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مشيرا إلى أن برنامج مشروعك يهدف لتنمية مراكز ومدن المحافظة بإشراك الشباب فى التنمية المستدامة، موضحاً أن المحافظة تعد الرائدة فى هذا البرنامج، حيث بلغ إجمالى المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة والذى بلغ 1342 مشروع بتكلفة 142 مليون جنية.

وخلال الاجتماع أكد الحاضرون من مديرى البنوك على أنه تم تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل الفائدة إلى فائدة بسيطة ومتناقصة بنسبة 5% وإعطاء رخصة مؤقتة لصاحب المشروع للبدء فى المشروع وتم عمل بروتوكولات مع العديد من الوزارات لتنفيذ المشروعات التى من شأنها أن تساهم فى القضاء على البطالة وتعيدنا إلى فكرة القرية المنتجة. وفى نهاية الاجتماع تم استعراض المشكلات التى تعيق تنفيذ المشروعات وطرح الحلول اللازمة لتذليلها.

وقد شدد المحافظ على ضرورة تواجد مندوبين من برنامج مشروعك والبنوك بكافة المراكز والمدن الاحياء للرد على استفسارات المواطنين بخصوص البرنامج.

وقد وجه المحافظ بعمل ندوات بمختلف مدن ومراكز واحياء المحافظة لتوعية الشباب ببرنامج مشروعك وشروطه وكيفية التقدم فيه مع عرض النماذج الناجحة بالمشروع.

وأكد المحافظ أن برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم فى خلق فرص عمل حقيقة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.