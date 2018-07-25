مجلس الشيوخ الأمريكى يستجوب بومبيو بشأن القمة بين ترامب وبوتين

أ ف ب

يستجوب أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو حول وعود سرية محتملة قد يكون دونالد ترامب قطعها لفلاديمير بوتين خلال قمتهما فى هلسنكى.

وكان موقف الرئيس الأمريكى، الذى اعتبر متساهلا حيال نظيره الروسى خلال القمة، أثار استياء العديد من أعضاء الكونجرس الامريكيين.

وكانت لجنة الخارجية فى مجلس الشيوخ تسعى منذ فترة لاستجواب وزير الخارجية بشأن تقرير عن اجتماع آخر هو القمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكورى الشمالي كيم جون أون فى 12 يونيو فى سنغافورة.

وازداد إصرارهم على استجواب بومبيو بعد قمة هلسنكى فى 16 يوليو، وخصوصا المؤتمر الصحفى الذى رأى فيه العديد من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديموقراطى والجمهورى، تساهلا كبيرا من ترامب حيال بوتين.

وقال رئيس لجنة الخارجية الجمهورى بوب كوركر ملخصا المسألة الثلاثاء إن "المؤتمر الصحفى فى هلسنكى كان لحظة حزينة لبلدنا". وسيكون هذا بالتالى الموضوع الرئيسى لجلسة الاستماع المقررة الأربعاء.

وصرح بومبيو الثلاثاء "سأتناول العديد من المسائل بما فيها العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا"، معتبرا أن قمة هلسنكى التى كانت الأولى بين الرئيسين كانت "مهمة إلى حد لا يوصف".

وأضاف "التاريخ سيذكر أنها كانت مفيدة لباقى العالم". ودعا الرئيس الأمريكى نظيره الروسي للقاء جديد فى البيت الأبيض الخريف المقبل.