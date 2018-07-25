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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 م
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مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يخصص منح بكليات القمة لطلاب الوادى الجديد

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:15 م
مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يخصص منح بكليات القمة لطلاب الوادى الجديد جانب من اللقاء
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، حيث تم عرض ومناقشة زيادة المنح الدراسية بكليات القمة خاصة الطب والهندسة والصيدلة لأبناء الوادى الجديد والمحافظات الحدودية. .

وصرح المحافظ فى بيان له أن رئيس المجلس أبدي موافقته التامة وترحيبة الكامل بهذا المطلب وأصدر توجيهاته علي الفور بقيام المجلس بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن .

وأضاف المحافظ بأن السعي لزيادة المنح الدراسية لأبناء المحافظة يهدف إلي زيادة فرص التعليم بكليات القمة لأبناء المحافظة وبما يخدم أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة والعمل علي سد العجز فى اعداد الاطباء بالمحافظة بما يؤدى الى خدمات طبية متميزة.

 


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