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الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:11 م
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مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على ربة منزل مذبوحة بمنزلها

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:53 م
مباحث دمياط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على ربة منزل مذبوحة بمنزلها جثة - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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يكثف رجال البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط جهودهم لكشف لغز تفاصيل العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل غرفتها بمقر سكنها، بمنطقة الأعصر بدائرة قسم ثانى دمياط.

 

وكان قسم ثانى دمياط تلقى بلاغا من "م. ج. ح" 55 سنة حداد ومقيم بمنطقة الأعصر، أنه أثناء عودته إلى منزله مساء الجمعة الماضية فوجئ بزوجته " ا. ع. ا" 52 سنة ربة منزل مذبوحة وغارقه فى دماءها وتم سرقة مشغولاتها الذهبية عبارة عن "غويشتين ذهبيتين" عيار 24 كانوا فى يديها.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2134 إدارى قسم تانى دمياط لسنة 2018 وباشرت نيابة بندر دمياط التحقيق فى الحادث وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية والطب الشرعى لتشريح الجثمان، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى فى ظروف وملابسات الواقعة.

 

وتم احتجاز الزوج ونجله وزوج ابنته بحجز قسم شرطة ثان دمياط ومناقشتهم فى الجريمة.

 


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