فيديو.. كيف ينفق النظام القطرى أموال شعبه للتودد للرئيس الأمريكى؟

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نشر رواد التواصل الإجتماعى فيديو يفضح الثمن الذى يتودد به النظام القطرى للولايات المتحدة الأمريكية للاحتماء بها فى مواجهة الغضب الشعبى الداخلى، والاستياء العالمى من سياسات حكام "آل ثانى" الداعمة للإرهاب فى المنطقة والساعية لتفتيت لحمة الشعوب العربية.

وفى إطار التودد القطرى للولايات المتحدة الأمريكية لحمايتها، أعلنت الدوحة إنها تبحث مع الولايات المتحدة تحويل قاعدة "العديد" إلى قاعدة دائمة، وأعلنت عن أنها ستنفق 1.8 مليار دولار لتطوير القاعدة بحسب تقارير بصحيفة "واشنطن بوست".

وقال وزير الدفاع القطرى خالد محمد العطية فى مقابلة مع الصحيفة، إن توسيع القاعدة التى تستضيف 10 آلاف من القوات العسكرية الأمريكية، سيشمل منشآت إسكان عائلى لأكثر من مائتى ضابط وتوسعات أخرى فى البنية التحتية إلى جانب تحسينات على مستوى العمليات.