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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:45 م
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غلق 3 مقاهى مخالفة لقانون البيئة بكفر البطيخ فى دمياط

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:11 م
غلق 3 مقاهى مخالفة لقانون البيئة بكفر البطيخ فى دمياط غلق منشآت - ارشيفية
دمياط ــ عبده عبد البارى
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أصدر محمود المرسى رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، عددا من القرارات، لغلق 3 مقاهى بمدينة كفر البطيخ، وقرى المركز، وعدد من الأنشطة المضرة بالبيئة، وغير المستوفية لقوانين الأمن الصناعى والسلامة المهنية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات التى منها الإنذار بإزالة المخالفات. 
 
وشدد المرسى على قيام أجهزة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، بتنفيذ القانون على كافة المخالفات وإزالتها فورا، مع التأكيد على تقديم كل العون فى تنفيذ الإجراءات القانونية للمواطن من خلال مركز التطوير التكنولوجي المجهز لاستقبال والتعامل مع الجماهير.
 
يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بمراجعة كافة التراخيص والمقاهى الموجودة بالمدينة. 
 

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