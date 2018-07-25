video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"طريق مكة" .. مبادرة سعودية جديدة لتيسير أداء فريضة الحج

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:02 م
"طريق مكة" .. مبادرة سعودية جديدة لتيسير أداء فريضة الحج مكة
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

"طريق مكة" هو مبادرة سعودية جديدة أطلقت بشكل جزئى وتجريبى فى العام الماضى بالمملكة العربية السعودية، ضمن خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الحجيج، وصولاً إلى ما يُعرَّف بالحج الذكى.

تشمل المبادرة استصدار تأشيرات دخول للمملكة وتسهيلات فى إجراءات الجمارك والجوازات، بالإضافة إلى تيسير المتطلبات الصحية وتنظيم الأمتعة وتأمين السكن للحجاج، والتوجه مباشرة إلى مقار إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية فى المطار، حيث ستقوم شركات معتمدة بنقل أمتعتهم‪.

يأتى ذلك من منطلق التيسير على حجاج بيت الله، وتسهيل أدائهم المناسك، هدف لا تحيد أعين حكومة المملكة العربية السعودية عن الوصول إليه وتحقيق أقصى نجاح ممكن فى تنفيذه.

وتمثل المبادرة التى جرى تدشينها العام الماضى على نسبة من حجاج دولة ماليزيا، واحدة من المبادرات التى يجرى تنفيذها ضمن برنامج التحول الوطنى 2020، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م، وفى هذا العام يجرى تطبيقها على جميع حجاج ماليزيا، وجزء من حجاج إندونيسيا.

 

وقد وقع الاختيار على ماليزيا وإندونيسيا، بناء على عدد الحجاج الكبير من هاتين الدولتين، والذى وصل إلى 1.75 مليون حاج خلال العام الماضي، غير أن المدير العام للجوازات السعودية، سليمان عبد العزيز اليحيى، قال إن المملكة ستوفر هذه المبادرة لكل الدول الراغبة بالاستفادة منها فى المستقبل‪.

 

وكان الثلاثاء الماضى قد شهد أولى رحلات الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" لإنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم، وذلك بعد تدشين المبادرة فى مطار سوكارنو هاتا الدولى فى جاكرتا‪.

 

وأطلع المشاركون فى تدشين المبادرة، على تنظيم الخدمة فى المطار، وسير إجراءات تنفيذها، والتقوا طلائع الحجاج الإندونيسيين المغادرين عبر المسار الإلكترونى الموحد بمطار جاكرتا والوقوف على انطباعاتهم عنها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القنصلية المصرية فى جدة: إصابة 25 مصريا فى انقلاب حافلة ركاب على طريق مكة

بالصور.. الخارجية: مصرع 19 معتمرا مصريا فى انقلاب أتوبيس بطريق "مكة - المدينة"

طريق مكة

الحج

السعودية

الحجاج

مناسك الحج

مكة




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة