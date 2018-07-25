ضبط 37 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط وتحرير عدد 37 قضية تموينية بمركز سمالوط، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 8 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و3 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 4 محضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس.

من جانبه ناشد الدكتور محمود يوسف، المواطنين عدم ترك بطاقاتهم لأي شخص، منعاً إلى إهدار حقهم في الدعم، وأشار إلي أن المواطن شريك أساسي في المنظومة التموينية والتي تعتبر منظومة متكاملة بين جهاز التموين والمواطن للوصول الهدف المنشود هو إرضاء المواطن.

وأكد علي استمرار إدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات الفرعية حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه فى التلاعب بمقدرات المواطنين والاستيلاء على حقوقهم، والوصول إلى الهدف المنشود هو إرضاء المواطن المصري .