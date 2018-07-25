ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ودقيق مدعم فى حملة تموينية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط هشام ف م 37سنة صاحب مخزن بقرية فيشا سليم مركز طنطا - وبحوزته 200 كجم دقيق بلدى مدعم بقصد إعاده طرحه للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 738 جنح أ د ط مركز طنطا، وضبط السيارة رقم 1678 ع د ب قياده رضا م ع 37 سنة حال مرورها بمنطقة العلو ـ ثان المحلة محمله بـ150 كجم دقيق بلدى مدعم فى المحضر رقم 10416 جنح قسم ثان المحلة.

وضبط محمد ح م 32سنة صاحب مخبز سياحى بمنطقة المنشيه الكبرى مركز السنطة وبحوزته 47 كجم زيت طعام تموينى فى المحضر رقم 2299 جنح أ د ط مركز السنطة.

كما تم ضبط محمد ك ا 30سنة صاحب محل بقاله بقرية صا الحجر مركز بسيون 275 قطعه مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه فى المحضر رقم 23897 جنح مركز بسيون، وضبط سامى م ا 35سنة صاحب بقالهتموينى بقرية الكرسه مركز طنطا وبحوزته 81 عبوة مواد غذائيه متنوعه غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 743 جنح أ د ط مركز طنطا.

وضبط سعيد م ا 58سنة صاحب سوبر ماركت بشارع سكة زفتى ثان المحلة بحوزته 48 عبوة مواد غذائيه منتهيه الصلاحية فى المحضر رقم 10489 جنح ثان المحلة.

كما تم ضبط السياره رقم 1925 ع ل أ قياده علاء م ا متعهد نقل دقيق المخابز البلديه حال مرورها بمنطقة العجيزى اول طنطا وتبين قيامه بالتصرف فى 8 أجولة دقيق بلدى مدعم من الحصص المنصرفه للمخابز فى المحضر رقم 1109 جنح أ د ط قسم اول طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.