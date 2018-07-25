ضبط عاطلين وسائقين بحوزتهم كمية من المخدرات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط عاطل مقيم الميناء - أول الغردقة والسابق اتهامه قضيتين وبحوزته 12 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جرام و مبلغ مالى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7001 جنح قسم ثان الغردقة 2018 وجارى العرض النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث الغردقة من ضبط 3 عاطلين بحوزة أحدهم 4 أقراص مخدرة وآخرين بحوزتهم سيجارتين ملفوفتين يدويا وبداخلها جوهر الحشيش المخدر، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطل وسائق خلال قيادته سيارة نقل محمل عليها 5 لفافات حديد تسليح مسروقة من أمام أحد المساكن تحت الإنشاء بالأحياء تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانبها قامت وحدة مباحث المرور بحملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائقين يقودان تحت تأثير المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

فيما تمكنت مباحث قسم التموين من ضبط المدير المسئول عن محل ادوات كهربائية بشارع السلام – ثان الغردقة وبحوزته عدد 1446 قطعة أدوات كهربائية " شاسيه كهرباء – بريزه – مفتاح قطع تيار" وكذا عدد 1610متر خرطوم علاء الدين مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم ضبط تحرير 14 قضية تموينية آخر ى .

ومن حانب تنفيذ الاحكام تم ضبط محكوم علية هارب من القضية رقم 1410 جنايات قسم أول الغردقة لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنية .

كما تم ضبط هارب من حكم فى القضية رقم 2104 جنايات رأس غارب لسنة 2015 " مخدرات " والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10,000 جنية، كما تم ضبط وتنفيذ 350 حكم جزئى متنوع بالبحر الأحمر .