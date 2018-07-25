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صور.. يونكر وترامب ينزعان فتيل الحرب التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:27 م
صور.. يونكر وترامب ينزعان فتيل الحرب التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والرئيس الأميركى دونالد ترامب الأربعاء توصلهما إلى اتفاق فى ما بينهما، ونزعا بذلك فتيل حرب تجارية بين واشنطن وبروكسل.

وقال يونكر إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى توصلا إلى "اتفاق"، مضيفا "لقد حددنا عددا من المجالات التى سنعمل عليها سويا". من جهته اعلن ترامب "مرحلة جديدة" من العلاقات بين واشنطن وبروكسل، قائلا إنه تم الاتفاق على العمل معا للتوصل الى "صفر تعريفات جمركية" فى التبادلات الصناعية، على أن يُستثنى من ذلك قطاع السيارات.

ترامب ويونكر
ترامب ويونكر

 

يونكر وترامب ينزعان فتيل حرب تجارية
يونكر وترامب ينزعان فتيل حرب تجارية

 

يونكر وترامب
يونكر وترامب

 


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يونكر

ترامب

حرب تجارية

أمريكا

الاتحاد الاوروبى




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